Tessa Blanchard cacciata dalla WOW? La risposta d’orgoglio su Instagram

(Di giovedì 5 maggio 2022) Quello dinon è mai stato un carattere facile. Per questo sia prima che dopo la sua avventura ad Impact Wrestling nessuna compagnia ha avuto intenzione di metterla sotto contratto. Ci aveva provato la Women Of Wrestling, ma è finita male anche lì con la recente. La ragazza però ha voluto rispondere a modo suo su. La storia di“Quando difendere le tue convinzioni diventa una questione di grande disagio, allora te ne andrai…”

Dopo aver lasciato Impact Wrestling, si è pensato che Tessa Blanchard potesse approdare in WWE o in AEW. Così, però, non è stato. Il carattere particolare di Tessa ha influito molto, tant'è che ...