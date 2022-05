Per la prima volta in Lombardia, al via i corsi dell’Accademia del Restauro dei Veicoli Storici (Di giovedì 5 maggio 2022) I docenti sono maestri artigiani lombardi che da anni restaurano Veicoli in centri specializzati. corsi per autoriparatori ed appassionati di Veicoli d’epoca Nei principali musei di design della Lombardia e di tutto il mondo spiccano i grandi capolavori del design automobilistico italiano: auto che hanno fatto la Storia dei motori e che costituiscono un vero patrimonio di opere d’arte apprezzato da milioni di persone. Anche per questo motivo, grazie all’alleanza tra CNA Lombardia e CNA Padova e Rovigo, sono ora disponibili, per la prima volta in Lombardia i corsi dell’Accademia del Restauro dei Veicoli Storici. L’Accademia Del Restauro ... Leggi su newsagent (Di giovedì 5 maggio 2022) I docenti sono maestri artigiani lombardi che da anni restauranoin centri specializzati.per autoriparatori ed appassionati did’epoca Nei principali musei di design dellae di tutto il mondo spiccano i grandi capolavori del design automobilistico italiano: auto che hanno fatto la Storia dei motori e che costituiscono un vero patrimonio di opere d’arte apprezzato da milioni di persone. Anche per questo motivo, grazie all’alleanza tra CNAe CNA Padova e Rovigo, sono ora disponibili, per laindeldei. L’Accademia Del...

Advertising

JuventusFCYouth : FT | FINISCE QUIIIII!!!!! FINISCE 1-0 PER NOIIIII!!!!! ED È STORIAAAAA!!!!! ?? Grazie allo splendido gol di Comp… - fattoquotidiano : Pier Luigi Boschi, chiesto un anno di carcere per il padre di Maria Elena nel processo sulle “consulenze allegre” p… - Mov5Stelle : Quale indirizzo intende portare per l'Italia Draghi in Europa e nel mondo? Durante la pandemia Conte riferiva in Pa… - Marcotweeet : @corradoformigli @repubblica @VecchioConcetto Prima o poi proverai vergogna per il tuo operato... - DaniloRizziPsy : @a_smeriglia Ah quindi quando protestavo in piazza per la guerra in Iraq e per l'occupazione israeliana in Palestin… -