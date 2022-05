"Paulo, non andare all'Inter": Dybala se la ride... (Di giovedì 5 maggio 2022) Paulo Dybala firma autografi per i tifosi juventini che lo pregano di non trasferirsi all'Inter. L'argentino, il cui contratto è in scadenza e non verrà rinnovato, non risponde ma sorride Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022)firma autografi per i tifosi juventini che lo pregano di non trasferirsi all'. L'argentino, il cui contratto è in scadenza e non verrà rinnovato, non risponde ma sor

Advertising

sportmediaset : Juve tifosa implora Dybala: 'Paulo, non andare all'Inter'. E lui sorride #juve #dybala #inter… - capuanogio : #Agnelli: 'Le risorse sono limitate e si deve scegliere come investirle. In questa visione abbiamo #Vlahovic,… - DerekFicocelli : RT @sportmediaset: Juve tifosa implora Dybala: 'Paulo, non andare all'Inter'. E lui sorride #juve #dybala #inter - UBrignone : RT @sportmediaset: Juve tifosa implora Dybala: 'Paulo, non andare all'Inter'. E lui sorride #juve #dybala #inter - T_Russo_ : RT @Anto__rus: Dybaline: “Paulo non andare all’Inter per favore??????” Dybala: -