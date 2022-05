“Ora devo dirlo”. Nunzio, il gesto per Maria De Filippi dopo Amici. E per Alessandra Celentano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ormai ci siamo. Ad Amici 21 si inizia a sentire profumo di vittoria. Il talent show condotto da Maria De Filippi è giunto alle fasi finali, è arrivato il momento cruciale, quello in cui si alza il trofeo. Sabato 7 maggio va in onda la semifinale del Serale, ma già siamo in grado di darvi qualche anticipazione sugli allievi che si contenderanno il titolo di campione. dopo le clamorose eliminazioni di LDA e Nunzio in finale arriveranno solo cinque tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele. Secondo le anticipazioni del profilo twitter Amici News alla finale del 14 maggio arriveranno la cantante Sissi e il ballerino di danza classica del team Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Michele. Il terzo finalista sarebbe Luigi. Questi i nomi dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Ormai ci siamo. Ad21 si inizia a sentire profumo di vittoria. Il talent show condotto daDeè giunto alle fasi finali, è arrivato il momento cruciale, quello in cui si alza il trofeo. Sabato 7 maggio va in onda la semifinale del Serale, ma già siamo in grado di darvi qualche anticipazione sugli allievi che si contenderanno il titolo di campione.le clamorose eliminazioni di LDA ein finale arriveranno solo cinque tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele. Secondo le anticipazioni del profilo twitterNews alla finale del 14 maggio arriveranno la cantante Sissi e il ballerino di danza classica del team-Rudy Zerbi, Michele. Il terzo finalista sarebbe Luigi. Questi i nomi dei ...

Advertising

RaiNews : Il Papa, nel colloquio con il Corriere della Sera, ricorda che non andrà per ora a Kiev. 'Ho inviato il cardinale M… - haaalandismo : @Giosue38964236 Spero tanto, avevo investite così tante energie e fatto sacrifici che ora sembrano svaniti nel null… - GiovannaCalabr9 : @Brunodatempo Caro, come ti devo chiamare... A, B? Non ti preoccupare. Solo una cosa: la salute, perché scrivi che… - MELVDRAMAS : ho fatto, ora devo aspettare il responso lmfao - Emanuela190682 : RT @Malle166515614: Ancora devo leggere:Manu si sarà già pentito? certo come per Lulù Bastava che qualcuno li aiutasse a gestire meglio la… -