Nasce “Roma in transizione” | il Comitato Promotore per la Transizione Ecologica nella Capitale

Roma – Nasce nella Capitale il Comitato "Roma In Transizione", in un momento storico dove a tenere banco nella politica Romana è l'idea anti-storica della gestione dei rifiuti attraverso la realizzazione di un inceneritore. "Il Comitato darà il proprio contributo all'individuazione di soluzioni alternative, che possano risolvere il problema dei rifiuti a Roma – afferma il Presidente del Comitato, Antonino Di Giovanni – con l'intento di superare le prese di posizione ideologiche ed aprire un dibattito pubblico ed un confronto costruttivo sulla scelta di realizzare un impianto tecnologicamente obsoleto, quando sarebbe possibile, invece, investire su tecnologie di ultima ...

