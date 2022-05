Mercato auto, ripensare gli incentivi e smetterla di colpevolizzare gli automobilisti (Di giovedì 5 maggio 2022) Poche auto prodotte, e costose, per mancanza di componenti. Strategie di vendita basate sulla redditività e non più sui numeri, attesa per il decreto incentivi, scarsità di chiarezza sulle politiche ambientali dei sindaci, incertezza per le limitazioni alla circolazione, un continuo lavaggio del cervello per l'inesistente (e inarrivabile) mobilità sostenibile, il tentativo delle case di accorciare la filiera spostando i clienti dai concessionari ai siti web. Una ricetta che peggiore non potrebbe essere per il Mercato dell'automobile. Risultato, ad aprile le immatricolazioni italiane sono precipitate al numero di 97.339 unità, circa 48.000 in meno dello stesso periodo nel 2021. Il calo percentuale mensile è del 33%, mentre paragonando i primi quattro mesi dell'anno è del 26,5%. Precipita Stellantis, -40,92%, ma il ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 maggio 2022) Pocheprodotte, e costose, per mancanza di componenti. Strategie di vendita basate sulla redditività e non più sui numeri, attesa per il decreto, scarsità di chiarezza sulle politiche ambientali dei sindaci, incertezza per le limitazioni alla circolazione, un continuo lavaggio del cervello per l'inesistente (e inarrivabile) mobilità sostenibile, il tentativo delle case di accorciare la filiera spostando i clienti dai concessionari ai siti web. Una ricetta che peggiore non potrebbe essere per ildell'mobile. Risultato, ad aprile le immatricolazioni italiane sono precipitate al numero di 97.339 unità, circa 48.000 in meno dello stesso periodo nel 2021. Il calo percentuale mensile è del 33%, mentre paragonando i primi quattro mesi dell'anno è del 26,5%. Precipita Stellantis, -40,92%, ma il ...

