Madonna chiede a Papa Francesco un incontro per “parlare di cose importanti”: cosa vuole la cantante (Di giovedì 5 maggio 2022) Madonna ha chiesto un incontro a Papa Francesco tramite Twitter. Sembra che la pop star voglia “parlare di cose importanti” con il Pontefice, e non è la prima volta che richiede un incontro. Questa volta, però a differenza dell’ultima, il tono usato dalla contante sembra essere meno provocatorio. La ragione è chiarita dalla stessa Madonna, che non ritiene giuste le sue 3 scomuniche. Madonna al Papa: “dobbiamo parlare di cose importanti” Sul suo profilo Twitter Madonna ha pubblicato un post diretto a Papa Francesco, targandolo anche. In tono scherzoso sottolinea di essere “una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022)ha chiesto untramite Twitter. Sembra che la pop star voglia “di” con il Pontefice, e non è la prima volta che riun. Questa volta, però a differenza dell’ultima, il tono usato dalla contante sembra essere meno provocatorio. La ragione è chiarita dalla stessa, che non ritiene giuste le sue 3 scomuniche.al: “dobbiamodi” Sul suo profilo Twitterha pubblicato un post diretto a, targandolo anche. In tono scherzoso sottolinea di essere “una ...

giuliapacchioli : Madonna chiede di vedere il Papa su Twitter. Che è decisamente più pratico rispetto ai pastorelli. #Madonna #PapaFrancesco - neXtquotidiano : #Madonna chiede un incontro a #PapaFrancesco per discutere delle sue tre scomuniche - sulsitodisimone : Madonna ha chiesto al Papa un incontro per 'discutere di cose importanti' - Affaritaliani : Madonna chiede udienza a Francesco: 'Io scomunicata, voglio vedere il Papa' - Agenzia_Italia : #Madonna ha chiesto al #Papa un incontro per 'discutere di cose importanti' ?? -