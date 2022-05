Lorenzo Licitra svela come sono i rapporti oggi con i Maneskin

Advertising

Novella_2000 : Lorenzo Licitra, che sconfisse i Maneskin a X Factor, rivela che rapporti hanno oggi - StraNotizie : Lorenzo Licitra ha vinto sui Maneskin a X Factor: “Nessuna invidia per il loro successo” - BernabeiClaudia : RT @BITCHYFit: Lorenzo Licitra preparati - BITCHYFit : Lorenzo Licitra preparati - BITCHYFit : Lorenzo Licitra ha vinto sui Maneskin a X Factor: “Nessuna invidia per il loro successo” -

Biccy

Era il 2017 quandoha vinto, inaspettatamente , sul fenomeno Maneskin , ad X Factor . Un avverbio non usato a sproposito, dato che sembrava davvero certa la vittoria della band romana fino alla ...Federico Lucia conosce Damiano e i Maneskin dal 2017, quando era giudice di X Factor e la famosa band arrivò solo seconda, battuta al televoto da. Con i musicisti romani ha ... Lorenzo Licitra ha vinto sui Maneskin a X Factor: "Nessuna invidia" Lorenzo Licitra, che trionfò a X Factor contro i Maneskin, ha confessato come starebbero le cose tra lui e la band romana. Lorenzo Licitra, fidanzato di Gabriele Rossi, è stato il vincitore di X ...Sarebbe sbagliato far rientrare Lorenzo Licitra nel gruppo dei tanti artisti che si sono aggiudicati la vittoria del talent ma che, in seguito, non sono poi riusciti a costruire un percorso solido e l ...