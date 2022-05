LIVE Sinner-Auger-Aliassime 1-6 1-2, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: break del canadese in apertura di secondo set (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV A Madrid 30-40 Palla break Auger. Passante di rovescio lungolinea letale del canadese, che continua a giocare su una nuvola. 30-30 Terzo serve and volley errato di Jannik. 30-15 Fuori giri con il dritto Felix. In questo scambio Sinner ha cercato di variare giocando per due volte il rovescio tagliato. 15-15 Risposta profonda, e dritto vincente di uno scatenato Auger. 15-0 Parte bene Jannik nel quinto game. Servizio vincente per l’azzurro. 3-1 Game Auger-Aliassime. In un amen il canadese conquista il turno di servizio a 0 ed allunga in questo secondo set. 40-0 Servizio e dritto ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ZVEREV A30-40 Palla. Passante di rovescio lungolinea letale del, che continua a giocare su una nuvola. 30-30 Terzo serve and volley errato di Jannik. 30-15 Fuori giri con il dritto Felix. In questo scambioha cercato di variare giocando per due volte il rovescio tagliato. 15-15 Risposta profonda, e dritto vincente di uno scatenato. 15-0 Parte bene Jannik nel quinto game. Servizio vincente per l’azzurro. 3-1 Game. In un amen ilconquista il turno di servizio a 0 ed allunga in questoset. 40-0 Servizio e dritto ...

