Latina, non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex: nei guai 34enne (Di giovedì 5 maggio 2022) Latina, ancora un ammonimento per stalking. Non riusciva ad accettare la fine della relazione con l’ex compagna ed ha iniziato a perseguitarla: messaggi continui, pedinamenti, assillanti richieste di tornare insieme. Questo è quanto ha dovuto sopportare la donna che poi ha denunciato tutto alle autorità. Lo stalker, un uomo di 34 anni residente a Latina è stato ammonito. Leggi anche: Sezze, l’ex compagno di scuola diventa stalker: «Con chi esci? Perchè non rispondi», le chiamate e gli appostamenti sotto casa La denuncia dell’ex fidanzata A denunciare la vicenda l’ex fidanzata la quale ha presentato presso la Questura di Latina un’ istanza di ammonimento. La denuncia ha evidenziato che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022), ancora un ammonimento per stalking. Non riusciva adre laconcompagna ed ha iniziato arla: messaggi continui, pedinamenti, assillanti richieste di tornare insieme. Questo è quanto ha dovuto sopportare la donna che poi ha denunciato tutto alle autorità. Lo stalker, un uomo di 34 anni residente aè stato ammonito. Leggi anche: Sezze,compagno di scuola diventa stalker: «Con chi esci? Perchè non rispondi», le chiamate e gli appostamenti sotto casa La denuncia delfidanzata A denunciare la vicendafidanzata la quale ha presentato presso la Questura diun’ istanza di ammonimento. La denuncia ha evidenziato che ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex: nei guai 34enne - eu_sentenza : @uunonismo @DonatoEuropa Al primo Latina Frosinone della mia vita, nel 2002, dopo il pareggio dei ciociari quasi al… - duro_lavoro : RT @michele_geraci: Sembrerebbe che il #Brasile non si accoderà alle #Sanzioni occidentali contro la #Russia, nonostante voci che parlavano… - News_24it : LATINA – 'Gli interventi di manutenzione su gran parte delle aree playground nei parchi cittadini non sono più rinv… - mauriziocori1 : RT @arcadia_laura: L'ape latina ??... 'Frustra sapiens qui sibi non sapit' Inutilmente sa chi non sa per sé. #latin -