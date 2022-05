(Di giovedì 5 maggio 2022) La puntata del daytime di21 oggi ha fatto scoprire ladidei telespettatori suglidel talent di Canale 5. Scopriamola. Leggi anche: Dove vedere la replica di21, ladideterminata dalLunedì la produzione ha indetto una gara in cui ilha potuto votare i propri beniamini. Ogni allievo si è dovuto esibire sui cavalli di battaglia, mentre i telespettatori hanno potuto inviare un sms per votare il loro preferito. Che performance hanno fatto gli? Alberto La Malfa, in arte Albe, ha cantato il suo nuovo singolo “Karma”. Alex Rina il pezzo che si trova su ...

Advertising

tuttopuntotv : La classifica di gradimento degli allievi di Amici 21 votata dal pubblico #amici21 - notpetko : La mia classifica per l’Eurovision. Molte sono vicinissime a livello di gradimento quindi la classifica vale quel c… - luisafranco___ : FINALMENTE DOPO 7 PUNTATE DI SERALE ABBIAMO AVUTO LA VERA CLASSIFICA DI GRADIMENTO #amici21 - alessandrae__ : Michele terzo classificato nella classifica di gradimento bye #Amici21 - armandazzo : @dorinileonardo facciamo una classifica di gradimento titoli? #Simenonforever -

Nel corso del daytime di oggi, la padrona di casa ha comunicato agli allievi ancora in gara l'esito delladidel pubblico attraverso gli SMS . Ed ecco ladi ...... volto a dimostrare loro i vari piazzamenti nella primatelevoto della fase serale di Amici 21. All'ultimo posto nell'ordine disi posiziona Dario Schirone, preceduto al ...Nel corso del daytime di oggi, Maria De Filippi, ha comunicato agli allievi ancora in gara della ventunesima edizione di Amici l’esito della classifica di gradimento del pubblico attraverso gli Sms.La classifica del pubblico di Amici 2022 vede in testa il cantante Alex, super favorito per la vittoria finale ...