Isola | Roger Balduino combattuto tra la sua ex ed Estafania

Roger Balduino è combattuto tra Estefania e la sua ex Beatriz che lo ha raggiunto in Honduras. Chi sceglierà tra le due donne? Era prevedibile che Roger Balduino entrasse in crisi all'Isola dei Famosi dopo l'arrivo in Honduras della sua ex, Beatriz Marino. Roger, che sull'Isola ha "dimenticato" momentaneamente il suo passato con la ex, ha iniziato una liaison con Estefania, ma con l'arrivo della sua ex in Honduras è entrato in confusione. Chi scegliere tra le due donne? In puntata Roger aveva detto di non amarla e lei di non aver intenzione di tornare con lui dopo la sua affermazione. Ma pare che adesso tutto si sia capovolto e a Beatriz rimangano pochi giorni per riconquistare Roger e fargli cambiare idea.

