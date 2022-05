Il Pd riporta in Senato il ddl Zan e Letta stavolta si dice pronto a trattare

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sei mesi dopo l’affossamento in, il ddl Zan viene ripresentato a Palazzo Madama, e ha come prima firmataria la capogruppo del Pd Simona Malpezzi. Era il 27 ottobre 2021 quando l’Aula, con 154 favorevoli, 131 contrari e 2 astenuti, votò il “non passaggio all’esame degli articoli”, su proposta di Lega e Fratelli d’Italia: la cosiddetta “tagliola” che fu raggiunta con l’ausilio di diversi franchi tiratori e che sembrava aver posto per sempre la parola “fine” sul disegno di legge contro l’omotransfobia. Il testo depositato ieri dal Partito democratico ricalca quello votato dalla Camera prima di naufragare a Palazzo Madama ed approda in Parlamento soltanto adesso perché l’articolo 76 delche “non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni ...

Roma, 4 mag - Oggi ripresentiamo il ddl Zan "perché sono passati sei mesi da quando c'è stato quel brutto episodio, riportato anche a livello internazionale, di applausi perché il ddl era stato ...Quel ch'è successo al Senato Ma ancor più significativo è quello che è successo ieri al Senato nella seduta convocata in tutta fretta per annunciare la presentazione di due decreti legge ...