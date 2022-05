Giornata per la vita indipendente, Gemma (M5S): Diritto inalienabile che deve essere garantito a tutti (Di giovedì 5 maggio 2022) “Oggi è la Giornata europea per la vita indipendente. Una ricorrenza importante grazie alla quale si vuole dare voce a tutte le persone con disabilità che si sentono ancora oggi escluse dalla partecipazione attiva alla società, al mondo del lavoro e che chiedono la libertà di scegliere per la propria vita e di costruire il proprio futuro”. Così, in una nota, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Gemma. “È proprio – prosegue – per garantire loro questo Diritto inalienabile che mi batto da anni, sia al Parlamento europeo che fuori, portando avanti il mio lavoro di sensibilizzazione e ascolto delle problematiche riscontrate dalle persone con disabilità. Autodeterminare la propria vita – conclude l’europarlamentare Gemma – è un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) “Oggi è laeuropea per la. Una ricorrenza importante grazie alla quale si vuole dare voce a tutte le persone con disabilità che si sentono ancora oggi escluse dalla partecipazione attiva alla società, al mondo del lavoro e che chiedono la libertà di scegliere per la propriae di costruire il proprio futuro”. Così, in una nota, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara. “È proprio – prosegue – per garantire loro questoche mi batto da anni, sia al Parlamento europeo che fuori, portando avanti il mio lavoro di sensibilizzazione e ascolto delle problematiche riscontrate dalle persone con disabilità. Autodeterminare la propria– conclude l’europarlamentare– è un ...

