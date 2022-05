“Dritto e Rovescio”: la minaccia russa incombe sull’Europa (Di giovedì 5 maggio 2022) La minaccia russa che incombe sull’Europa, resa più concreta dalle parole del premier Vladimir Putin e del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, e tutte le strade da percorrere per raggiungere la pace saranno al centro del nuovo appuntamento di stasera, giovedì 5 maggio, con “Dritto e Rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata, focus sulle sanzioni alla Russia e sull’invio di armi all’Ucraina, due temi che dividono non solo la classe politica occidentale ma anche l’opinione pubblica. Inoltre, un approfondimento su come la propaganda si contrapponga alla verità e giochi un ruolo fondamentale nella guerra.E ancora, un’analisi economica sul Decreto sugli aiuti a famiglie e imprese approvato dal Consiglio dei ministri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Lache, resa più concreta dalle parole del premier Vladimir Putin e del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, e tutte le strade da percorrere per raggiungere la pace saranno al centro del nuovo appuntamento di stasera, giovedì 5 maggio, con “”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata, focus sulle sanzioni alla Russia e sull’invio di armi all’Ucraina, due temi che dividono non solo la classe politica occidentale ma anche l’opinione pubblica. Inoltre, un approfondimento su come la propaganda si contrapponga alla verità e giochi un ruolo fondamentale nella guerra.E ancora, un’analisi economica sul Decreto sugli aiuti a famiglie e imprese approvato dal Consiglio dei ministri ...

Advertising

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Dritto e rovescio, Rete 4 ?? 21.25 ?? #Drittoerovescio - badrnotbader : @juventitudine Dritto meraviglioso, il rovescio non era disgustoso, servizio perfetto, risposte di diritto bellissi… - prclucca : Giovedi 05 Maggio 2022 ore 23,00 Rete 4 Dritto e Rovescio - gianlu_cando : @GiuseppeConteIT Dritto insomma, rovescio sicuro - fredianoleu : @GiuseppeConteIT #Giuseppi più rovescio che dritto, continua così, che non prenderai nemmeno i voti per entrare in parlamento!! -