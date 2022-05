Come sta e com’è diventata oggi June dopo Vite al Limite: farete difficoltà a riconoscerla (Di giovedì 5 maggio 2022) Tutti si chiedono Come sta e com’è diventata oggi June dopo Vite al Limite: il suo cambiamento vi lascerà a bocca aperta, da non crederci. Quella di June è stata una storia che ha lasciato davvero il segno nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite. Divenuta obesa in seguito alla drammatica morte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 5 maggio 2022) Tutti si chiedonosta eal: il suo cambiamento vi lascerà a bocca aperta, da non crederci. Quella diè stata una storia che ha lasciato davvero il segno nel corso di queste dieci stagioni dial. Divenuta obesa in seguito alla drammatica morte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

romeoagresti : Aggiornamento sulle condizioni di Stefano Tacconi: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto d… - GiovaQuez : Orsini: 'Chiudiamo come sempre dicendo che l'Italia non sta facendo nulla per la pace' Cuperlo: 'Stiamo sostenendo… - WeCinema : “Mi sono chiesto la ragione del successo del film e non l’ho ancora trovata. Forse, il segreto sta nel modo in cui… - Zietto13_ : RT @juventusfc: ??? Allegri: «Miretti è a disposizione e ha possibilità di giocare. Vediamo come sta @arthurhromelo e se potrò girarli un po… - Francym97 : RT @Mariang66839738: Chissà come sta il Negus..??. #jeru -