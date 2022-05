Clai | 60 anni di qualità e sostenibilità

(Di giovedì 5 maggio 2022) Le celebrazioni per i primi 60di vita, il grande valore dato al tema dellae la fiducia che ripongono migliaia di consumatori ogni giorno acquistando prodotti di. A Cibus ...

Advertising

Ansa_ER : Cibus: Clai festeggia 60 anni, esempio gestione partecipata. Azienda imolese espone i propri prodotti alla fiera di… - RepubblicaAF : Clai compie 60 anni e porta al Cibus i valori del cooperativismo -

Le celebrazioni per i primi 60di vita, il grande valore dato al tema della sostenibilità e la fiducia che ripongono migliaia ... fiera internazionale dell'agroalimentare in corso a Parma,- ...PARMA " Puntare sull'italianità e l'expertise produttiva per conquistare nuovi mercati. Questa la ricetta della cooperativa alimentareche ha da poco festeggiato i suoi primi 60e che a Cibus, la Fiera internazionale dell'agroalimentare che si tiene a Parma, ha tracciato il bilancio della propria esperienza. "Noi siamo nati ...Lo conferma lo stesso Don Salpinone. Ne saranno protagonisti il maestro Ambrogio Sparagna e la moglie Anna Rita Colaianni che, alla testa della “Polifonia Aurunca”, terranno un’esibizione domenica 8 ...Lo conferma lo stesso Don Salpinone. Ne saranno protagonisti il maestro Ambrogio Sparagna e la moglie Anna Rita Colaianni che, alla testa della “Polifonia Aurunca”, terranno un’esibizione domenica 8 ...