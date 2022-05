Caso Petrocelli | formalizzate dimissioni 20 membri Commissione Esteri

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – A quanto si apprende sono tutte arrivate sul tavolo dell’ufficio di presidenza di Palazzo Madama le lettere didei ventidelladel Senato, in pressing per la sostituzione del presidente Vito. A questo punto, con le‘ufficializzate’, la presidenza del Senato e la Giunta per il regolamento potrebbero ‘motivare’ lo scioglimento della, prendendo atto dell’impossibilità di poter continuare a svolgere i suoi compiti. A quel punto i gruppi parlamentari sarebbero autorizzati a procedere alla nomina di un nuovo presidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.