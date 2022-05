Camera, la deputata no vax Cunial mostra aglio e acqua santa in Aula: “Mi sono portata un kit di sopravvivenza, vi consiglio di starmi lontano” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Io mi sono portata un kit di sopravvivenza: vi consiglio di starmi molto lontano, perché ho qui con me acqua santa, aglio e paletti“. Lo ha detto nell’Aula della Camera la deputata no vax Sara Cunial mostrando ai colleghi una testa d’aglio e un ampolla ai suoi colleghi durante la dichiarazione di voto sul decreto legge riaperture. La scena ha colto di sorpresa i deputati nell’emiciclo punto qualcuno ha sorriso, altri le hanno urlato di smetterla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) “Io miun kit di: vidimolto, perché ho qui con mee paletti“. Lo ha detto nell’dellalano vax Sarando ai colleghi una testa d’e un ampolla ai suoi colleghi durante la dichiarazione di voto sul decreto legge riaperture. La scena ha colto di sorpresa i deputati nell’emiciclo punto qualcuno ha sorriso, altri le hanno urlato di smetterla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

