Calciomercato Inter | una top europea punta un big nerazzurro

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 maggio 2022) C’è aria di rivoluzione in casa PSG e per fare ciò la dirigenza parigina sembra intenzionata a pescare di nuovo dal campionato italiano. Secondo le ultime notizie, il d.s. Leonardo oltre ad Antonio Conte come innesto per la panchina, starebbe pensando di provare l’affondo per Nicolò Barella. BarellaSecondo “Le Parisien“, l’obiettivo numero uno dei parigini per il centrocampo è Paul Pogba, il francese al termine della stagione si libererà a zero dal Manchester United. In caso non andasse in porto questa operazione i primi due candidati sarebbero Sergej Milinkovic-Savic e proprio Nicolò Barella. Entrambi i centrocampisti, che militano in Serie A, vengono valutati più di 80 milioni di euro dalle loro società e per questo il PSG starebbe pensando anche a Seko Fofana ...