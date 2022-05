Bilancia (Di giovedì 5 maggio 2022) La scrittrice Anne Lamott è nota per la tenerezza con cui racconta le sue battaglie contro la dipendenza, la depressione e altri problemi. Una delle prove più ardue è stata crescere suo figlio Sam da madre single. È stata molto coraggiosa.... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) La scrittrice Anne Lamott è nota per la tenerezza con cui racconta le sue battaglie contro la dipendenza, la depressione e altri problemi. Una delle prove più ardue è stata crescere suo figlio Sam da madre single. È stata molto coraggiosa.... Leggi

Advertising

fanpage : 'Per i giovani il #PrimoMaggio è solo un numero sul calendario, non c'è niente da celebrare. Anzi, c'è da lottare.… - borghi_claudio : @mauri1brescia Ma secondo lei, se non ci fosse stato l'euro, la moneta di uno stato pieno di centrali nucleari come… - SH1NYM00N : [episodio 2] tio sa come arrangiare i suoi appuntamenti, per questo esce solo con persone astrologicamente compatib… - paolomossetti : 1) nel campo delle sinistre, che dovranno probabilmente moderare ambientalismo e anti-occidentalismo (con la guerra… - moonselenelupin : @makariafk // certo manca l'ascendente che è in bilancia ma l'ho tagliato quella volta e non lo trovo più -