Aurora Colombo svela | ecco il vero motivo per cui è andata via da Uomini e Donne

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata a MondoTv24,hato ilper cui ha deciso di andare via da. In una precedente puntata, infatti, la ragazza ha avuto un pesante diverbio con Luca ed è stata spinta ad abbandonare lo studio in maniera definitiva. Dietro questo gesto, però, sì celano, in realtà, delle motivazioni ben precise.che cosa ha rivelato. Gli ultimi screzi trae Luca Salatinoè stata una corteggiatrice di Luca Salatino a. Un po’ di giorni fa, però, il suo percorso si è interrotto in quanto la ragazza si è sentita profondamente attaccata ...