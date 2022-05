Alpi, puoi viaggiare gratis in treno tra questi luoghi: come fare (Di giovedì 5 maggio 2022) La bella stagione si avvicina sempre più e con essa l’estate; se siete alla ricerca di viaggi originali in mezzo alla natura, sappiate che sulle Alpi potete viaggiare gratis in treno. Torna Yoalin (Youth Alpine Interrail), promosso dalla Consulta dei giovani della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi CIPRA e CIPRA International. Un programma stupende che da la possibilità di esplorare le meravigliose Alpi attraverso lo slow tourism; ma questa offerta non è per tutti. Per accedere ai 150 biglietti omaggio messi a disposizione bisogna avere un‘età compresa tra i 18 e i 27 anni e presentare la propria candidatura entro il 20 maggio 2022 sul sito Yoalin. I fortunati che verranno estratti, otterranno un ‘Interrail Global Pass’ che gli permetterà di ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 maggio 2022) La bella stagione si avvicina sempre più e con essa l’estate; se siete alla ricerca di viaggi originali in mezzo alla natura, sappiate che sullepotetein. Torna Yoalin (Youthne Interrail), promosso dalla Consulta dei giovani della Commissione Internazionale per la Protezione delleCIPRA e CIPRA International. Un programma stupende che da la possibilità di esplorare le meraviglioseattraverso lo slow tourism; ma questa offerta non è per tutti. Per accedere ai 150 biglietti omaggio messi a disposizione bisogna avere un‘età compresa tra i 18 e i 27 anni e presentare la propria candidatura entro il 20 maggio 2022 sul sito Yoalin. I fortunati che verranno estratti, otterranno un ‘Interrail Global Pass’ che gli permetterà di ...

