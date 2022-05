Accordo fisco e catasto | centrodestra di governo “Non aumentano tasse”

(Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con grande soddisfazione ildiha raggiunto un’intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale. Nell’viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del sistema fiscale: nessun incremento di tassazione potrà quindi colpire i risparmi o la casa degli italiani”. Lo rende noto ildi.“Quanto alviene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale – prosegue la nota -. Ilitaliano verrà quindi progressivamente aggiornato, ma senza ...

... ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando l'intesa raggiunta sul... Letta: "Aumento tasse era racconto Salvini, non c'era" E sulla notizia dell'tra il governo e ...Il centrodestra di governo, annunciando l'con Palazzo Chigi sulla delega fiscale, spiega in una nota di aver "chiesto ed ottenuto che le aliquote IMU possano essere ridotte per effetto dell'...Con grande soddisfazione il centrodestra di governo ha raggiunto un'intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale. Nell'accor ...Dopo il vertice di stamani, ci sarebbe un'intesa fra Palazzo Chigi e centrodestra su legge delega fiscale e catasto. Berlusconi sereno: "Battaglia lunga e dura, ma vinta" ...