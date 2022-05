Yvonne Sciò | ecco cosa fa a letto | Non è la Rai | e si vede…

Leggi su newstv

(Di mercoledì 4 maggio 2022)ha raggiunto la notorietà verso la fine degli anni Ottanta. Oggi, anche se si si è allontanata dai rifri, continua a far parlare di sé. Attrice, modella e regista,è nata a Roma nel 1969. Dopo aver concluso gli studi, si è avvicinata subito al mondo dello spettacolo iniziando a posare come modella, in particolare nel settore dell’intimo., una continua sorpresa Web SourceIl 1989 è stato l’anno di svolta per la sua carriera. Infatti ha recitato nella campagna pubblicitaria dell’azienda telefonica SIP, nel ruolo della protagonista adolescente che passa troppo tempo al telefono. Lo spot è diventato uno dei più ridondanti degli anni Ottanta e Novanta e le sue battute sono diventato un vero tormentone: “Mi ami? Ma quanto mi ami? E mi ...