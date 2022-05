Vittorio Sgarbi vs Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show: rissa in studio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show, puntata in onda mercoledì 4 maggio su Canale 5, c’è stato un botta e risposta ruvido tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Alta tensione tra Sgarbi e Mughini Mercoledì 4 maggio, su Canale 5, in seconda serata andrà in onda il Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti della seconda puntata ci saranno anche Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Da quando si apprende dal portale Dagospia, il critico d’arte e il giornalista sportivo hanno sfiorato la rissa. Il motivo? Il dibattito si è acceso per il tema legato alla guerra in Ucraina. Il giornalista ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante la registrazione del, puntata in onda mercoledì 4 maggio su Canale 5, c’è stato un botta e risposta ruvido tra. Alta tensione traMercoledì 4 maggio, su Canale 5, in seconda serata andrà in onda il. Tra gli ospiti della seconda puntata ci saranno anche. Da quando si apprende dal portale Dagospia, il critico d’arte e il giornalista sportivo hanno sfiorato la. Il motivo? Il dibattito si è acceso per il tema legato alla guerra in Ucraina. Il giornalista ...

