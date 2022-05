Un Posto Al Sole anticipazioni: Riccardo Crovi non resiste, sta per combinare un disastro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Riccardo Crovi combinerà un disastro. L’errore sarà imperdonabile… Riccardo e Virginia (Raiplay screenshot)Il dottor Riccardo Crovi sta per combinarla grossa, stavolta l’errore sarà imperdonabile. Scopriamo insieme cosa accadrà nella soap Un Posto Al Sole, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3, dopo il consueto appuntamento con la serie Bagia. Nelle puntate che stanno andando in onda in questo momento della soap napoletana, Rossella ce la sta mettendo tutta per perdonare Riccardo. Dopo che è venuta a conoscenza delle chiacchiere dei pettegolezzi su un presunto bacio tra lui e Virginia, la dottoressa è rimasta davvero delusa e ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle prossime puntate di UnAlcombinerà un. L’errore sarà imperdonabile…e Virginia (Raiplay screenshot)Il dottorsta per combinarla grossa, stavolta l’errore sarà imperdonabile. Scopriamo insieme cosa accadrà nella soap UnAl, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3, dopo il consueto appuntamento con la serie Bagia. Nelle puntate che stanno andando in onda in questo momento della soap napoletana, Rossella ce la sta mettendo tutta per perdonare. Dopo che è venuta a conoscenza delle chiacchiere dei pettegolezzi su un presunto bacio tra lui e Virginia, la dottoressa è rimasta davvero delusa e ...

