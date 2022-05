Serie A sarà Manganiello l’arbitro di Inter-Empoli

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Eccodi, match della trentaseiesima giornata dellaA 2021/2022 In vista della diciassettesima giornata del girone di ritorno dellaA in programma tra venerdì e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per venerdì 6 maggio con calcio d’inizio alle ore 18:45,diretta dalGianluca. Il fischietto di Pineroloassistito da Berti e Galetto; il quarto uomoMarini. Al VAR Banti e Zufferli all’AVAR. La nostra redazione è alla ricerca di collaboratori per mantenere il sito aggiornato. L’eventuale collaborazione è da considerarsi a TITOLO GRATUITO. Candidature e ulteriori ...