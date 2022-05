Nina Zilli e la sua “Munsta”: un singolo di trasformazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da Venerdì 6 Maggio sarà disponibile in digitale, su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica Munsta, il nuovo singolo di Nina Zilli. Un ritorno attesissimo che segna l’inizio della primavera in musica di una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana. Munsta, in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) e disponibile in pre- save al seguente link inaugura una Nina Zilli come non l’abbiamo mai vista. É tempo di trasformazione, di rinnovamento, è tempo di una Nina rinnovata frizzante e piena di colori. L’ispirazione nasce da una vecchia puntata dei Munsters una serie tv, pre Famiglia Adams, caratterizzata da una colonna sonora surf strumentale. “Il ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da Venerdì 6 Maggio sarà disponibile in digitale, su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica, il nuovodi. Un ritorno attesissimo che segna l’inizio della primavera in musica di una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana., in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) e disponibile in pre- save al seguente link inaugura unacome non l’abbiamo mai vista. É tempo di, di rinnovamento, è tempo di unarinnovata frizzante e piena di colori. L’ispirazione nasce da una vecchia puntata dei Munsters una serie tv, pre Famiglia Adams, caratterizzata da una colonna sonora surf strumentale. “Il ...

