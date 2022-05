Nessuna data dei Rammstein a San Siro nel 2023: la smentita sullo Zeit Stadium Tour (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle ultime ore era circolata la notizia su una data dei Rammstein a San Siro nel contesto del calendario Zeit Stadium Tour 2023, un ciclo di concerti con il quale la band tedesca avrebbe portato sul palco l’ultimo album Zeit (2022). Si trattava di una fake news. I Rammstein a San Siro nel 2023? Una fake news Secondo la fake news circolata sui social e riportata da alcune testate online, i Rammstein sarebbero dovuti partire nel 2023 con un nuovo Tour negli stadi immediatamente dopo lo Europe Stadium Tour 2022 in programmazione quest’anno. Tra i dettagli si vociferava circa una data allo Stadio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle ultime ore era circolata la notizia su unadeia Sannel contesto del calendario, un ciclo di concerti con il quale la band tedesca avrebbe portato sul palco l’ultimo album(2022). Si trattava di una fake news. Ia Sannel? Una fake news Secondo la fake news circolata sui social e riportata da alcune testate online, isarebbero dovuti partire nelcon un nuovonegli stadi immediatamente dopo lo Europe2022 in programmazione quest’anno. Tra i dettagli si vociferava circa unaallo Stadio ...

