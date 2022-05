Musetti-Korda oggi, ATP Madrid 2022: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sarà di scena oggi il ritorno in campo di Lorenzo Musetti contro Sebastian Korda. Il toscano sfida per la terza volta in carriera l’americano: bilancio di 1-1 in carriera, anche se a set normali siamo sull’1-0 per l’italiano (l’altro precedente è delle Next Gen ATP Finals, che ha la sua discutibilità per varie ragioni). Musetti arriva da una battaglia piuttosto difficile con il bielorusso Ilya Ivashka, mentre Korda ha fatto in modo che almeno il toscano dovesse evitare di mettersi l’elmetto, battendo Reilly Opelka nel derby USA di ieri. Si preannuncia una sfida ad ampi tratti spettacolari tra due uomini che fanno del talento un’indiscussa arma. La stagione dell’azzurro sul rosso è stata finora buona, mentre ha avuto alti e bassi quella del suo avversario, che la settimana scorsa era in semifinale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sarà di scenail ritorno in campo di Lorenzocontro Sebastian. Il toscano sfida per la terza volta in carriera l’americano: bilancio di 1-1 in carriera, anche se a set normali siamo sull’1-0 per l’italiano (l’altro precedente è delle Next Gen ATP Finals, che ha la sua discutibilità per varie ragioni).arriva da una battaglia piuttosto difficile con il bielorusso Ilya Ivashka, mentreha fatto in modo che almeno il toscano dovesse evitare di mettersi l’elmetto, battendo Reilly Opelka nel derby USA di ieri. Si preannuncia una sfida ad ampi tratti spettacolari tra due uomini che fanno del talento un’indiscussa arma. La stagione dell’azzurro sul rosso è stata finora buona, mentre ha avuto alti e bassi quella del suo avversario, che la settimana scorsa era in semifinale ...

Advertising

fxIsegxd : korda musetti è arte maestria talento professionalità e sacrificio (per me) inoltre i nostri occhi saranno blessati… - infoitsport : Lorenzo Musetti affronterà Sebastian Korda al Masters 1000 di Madrid: precedenti in parità, evitato Opelka - infoitsport : Musetti-Korda in tv domani: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 - infoitsport : A che ora gioca Lorenzo Musetti contro Korda a Madrid? Programma, dove vederlo in tv, streaming - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Domani a Madrid. #Sinner vs De Minaur sarà ultimo match sul campo Arantxa Sanchez. In chiusura di giornata anche Loren… -