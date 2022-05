“Momento più critico”. Stefano Tacconi, ansia per le sue condizioni. Parla il medico: come sta ora (Di mercoledì 4 maggio 2022) C’è ancora tanta preoccupazione intorno alle condizioni di salute di Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio colpito da un’emorragia cerebrale improvvisa il 24 aprile scorso. In questi giorni erano emerse delle notizie decisamente rassicuranti e in più occasioni il figlio Andrea aveva riferito di un papà sempre più combattente. Adesso, però, il medico che lo ha in cura si è lasciato sfuggire qualche frase che non tranquillizza completamente. Nei giorni scorsi il figlio di Stefano Tacconi aveva fatto tirare un altro importantissimo sospiro di sollievo. Ogni giorno che passa sembrava che la situazione stesse andando sempre meglio e questa ovviamente era una notizia che faceva ben sperare per il futuro. Ecco cosa aveva riferito sui social ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) C’è ancora tanta preoccupazione intorno alledi salute di, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio colpito da un’emorragia cerebrale improvvisa il 24 aprile scorso. In questi giorni erano emerse delle notizie decisamente rassicuranti e in più occasioni il figlio Andrea aveva riferito di un papà sempre più combattente. Adesso, però, ilche lo ha in cura si è lasciato sfuggire qualche frase che non tranquillizza completamente. Nei giorni scorsi il figlio diaveva fatto tirare un altro importantissimo sospiro di sollievo. Ogni giorno che passa sembrava che la situazione stesse andando sempre meglio e questa ovviamente era una notizia che faceva ben sperare per il futuro. Ecco cosa aveva riferito sui social ...

