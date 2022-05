Lula contro Zelensky: “Non ha negoziato abbastanza, in tv mattina e sera” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente del Brasile Inacio Lula da Silva critica il presidente ucraino Volodymir Zelensky per lo “spettacolo” di cui è protagonista, accusandolo di non aver negoziato a sufficienza. Ma punta anche il dito contro Stati Uniti e Unione europea che accusa di aver fomentato il conflitto. “Non conosco personalmente il presidente dell’Ucraina. Ma il suo comportamento è un po’ strano. Sembra essere parte dello spettacolo. È in televisione mattina, mezzogiorno e sera. È al parlamento del Regno Unito, al parlamento tedesco, al parlamento francese, italiano, come se fosse impegnato in una campagna politica. Dovrebbe essere al tavolo delle trattative”, ha rimproverato Lula in un’intervista al ‘Time’. Lula è stato particolarmente critico ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente del Brasile Inacioda Silva critica il presidente ucraino Volodymirper lo “spettacolo” di cui è protagonista, accusandolo di non avera sufficienza. Ma punta anche il ditoStati Uniti e Unione europea che accusa di aver fomentato il conflitto. “Non conosco personalmente il presidente dell’Ucraina. Ma il suo comportamento è un po’ strano. Sembra essere parte dello spettacolo. È in televisione, mezzogiorno e. È al parlamento del Regno Unito, al parlamento tedesco, al parlamento francese, italiano, come se fosse impegnato in una campagna politica. Dovrebbe essere al tavolo delle trattative”, ha rimproveratoin un’intervista al ‘Time’.è stato particolarmente critico ...

Advertising

peppeprovenzano : Oggi a San Paolo con @LulaOficial, inizia al meglio la missione in #SudAmerica ( - alessandroagos7 : RT @ultimenotizie: L'ex presidente del #Brasile #Lula critica il presidente ucraino #Zelensky per lo 'spettacolo' di cui è protagonista, ac… - MGNapolitano : RT @ultimenotizie: L'ex presidente del #Brasile #Lula critica il presidente ucraino #Zelensky per lo 'spettacolo' di cui è protagonista, ac… - RealSofi21 : RT @ultimenotizie: L'ex presidente del #Brasile #Lula critica il presidente ucraino #Zelensky per lo 'spettacolo' di cui è protagonista, ac… - ACiavattella : RT @ultimenotizie: L'ex presidente del #Brasile #Lula critica il presidente ucraino #Zelensky per lo 'spettacolo' di cui è protagonista, ac… -