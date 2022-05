L’Ocean Viking con 287 migranti approderà nel porto di Pozzallo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pozzallo – Il sindaco Roberto Ammatuna: dopo 10 giorni di richieste di aiuto, i migranti sbarcheranno nel porto di Pozzallo.Il Ministero dell’Interno ha assegnato come porto sicuro Pozzallo per lo sbarco dei 294 migranti di cui 127 MSNA. Dopo le operazioni di sbarco approderà nella banchina commerciale anche la nave quarantena Azzurra.I MSNA, dopo le procedure sanitarie e di polizia, saranno trasferiti presso i centri della Sicilia. A seguire lo sbarco proseguirà per i 167 adulti. Si prevede che le operazioni proseguiranno sino a venerdì 6 maggio. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Il sindaco Roberto Ammatuna: dopo 10 giorni di richieste di aiuto, isbarcheranno neldi.Il Ministero dell’Interno ha assegnato comesicuroper lo sbarco dei 294di cui 127 MSNA. Dopo le operazioni di sbarconella banchina commerciale anche la nave quarantena Azzurra.I MSNA, dopo le procedure sanitarie e di polizia, saranno trasferiti presso i centri della Sicilia. A seguire lo sbarco proseguirà per i 167 adulti. Si prevede che le operazioni proseguiranno sino a venerdì 6 maggio. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

