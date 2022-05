Lega | Matone | nessuna confusione | sempre a favore del termovalorizzatore

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Non c’èsul, peraltro storica battaglia della. Abbiamo votato contro il piano del sindaco Gualtieri per la gestione dei rifiuti soltanto per una questione di complessità di quel piano.” “Ci sono diversi aspetti che non ci convincono e questioni che non sono state affrontate, come ad esempio la santificazione dei cassonetti di cui non ho sentito nemmeno una parola. Io sonostatavole aldi nuova generazione a Roma.” “Ai colleghi del Partito Democratico, e al loro inutile tentativo di influenzare l’opinione pubblica su un tema sensibile come questo, consiglierei piuttosto di andare sul mio profilo Facebook per riascoltare l’intervento in Aula dello scorso 20 aprile in cui in dodici minuti ...