Kia presenta La Via Elettrica, per una mobilità sostenibile (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILANO - Kia presenta La Via Elettrica, un progetto ideato e realizzato in collaborazione con Mennekes ed Eicom. Il progetto consiste in una vera e propria rete di stazioni di ricarica posizionate nei ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILANO - KiaLa Via, un progetto ideato e realizzato in collaborazione con Mennekes ed Eicom. Il progetto consiste in una vera e propria rete di stazioni di ricarica posizionate nei ...

Advertising

BarbaraPremoli : Kia presenta La Via Elettrica - MotoriNoLimits : Kia presenta La Via Elettrica - Italpress : Kia presenta La Via Elettrica, per una mobilità sostenibile - lifestyleblogit : Kia presenta progetto di mobilità sostenibile 'La Via Elettrica' - - salutegreen24 : (Adnkronos) - Nel quadro dell'impegno per una mobilità veramente sostenibile parte 'La Via elettrica', un progetto… -