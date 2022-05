Infortunio Sensi: il centrocampista in dubbio per la Lazio (Di mercoledì 4 maggio 2022) a casa di un risentimento muscolare Riscaldamento tecnico, esercitazione tattica e partitelle a tema. Questo il programma pomeridiano svolto al Mugnaini dalla Sampdoria in vista della trasferta in casa della Lazio. Domani, giovedì, squadra ancora al lavoro a Bogliasco nel pomeriggio. Programma al quale non hanno preso parte Stefano Sensi (terapie e fisioterapia a causa di un risentimento muscolare per il quale saranno necessari approfondimenti diagnostici nei prossimi giorni), Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco (percorsi di recupero agonistico). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) a casa di un risentimento muscolare Riscaldamento tecnico, esercitazione tattica e partitelle a tema. Questo il programma pomeridiano svolto al Mugnaini dalla Sampdoria in vista della trasferta in casa della. Domani, giovedì, squadra ancora al lavoro a Bogliasco nel pomeriggio. Programma al quale non hanno preso parte Stefano(terapie e fisioterapia a causa di un risentimento muscolare per il quale saranno necessari approfondimenti diagnostici nei prossimi giorni), Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco (percorsi di recupero agonistico). L'articolo proviene da Calcio News 24.

