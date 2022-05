Il fatto che la mascherina non sia più obbligatoria al supermercato non implica il "divieto" di usarla (Di mercoledì 4 maggio 2022) Su Twitter ci si lamenta di chi continua a metterla, ma i dispositivi di protezione individuali non hanno certo perso utilità Dal primo maggio in Italia la mascherina non è più obbligatoria in molti locali al chiuso, tra cui i supermercati. Ma i nuovi casi di Covid, per quanto non più gravi come due anni fa, solo il 3 maggio sono stati 62 mila ed … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 4 maggio 2022) Su Twitter ci si lamenta di chi continua a metterla, ma i dispositivi di protezione individuali non hanno certo perso utilità Dal primo maggio in Italia lanon è piùin molti locali al chiuso, tra cui i supermercati. Ma i nuovi casi di Covid, per quanto non più gravi come due anni fa, solo il 3 maggio sono stati 62 mila ed …

Advertising

AlbertoBagnai : Ma se ci fossimo dati fuoco in aula? O se avessimo disertato per protesta i lavori di Commissione? O se avessimo fa… - martaottaviani : Fatela leggere agli ex inviati che scrivono lettere e coltivano il dubbio. A differenza loro, stavolta, il team di… - juventusfc : ??? Allegri: «Sono molto contento di #DV7. Non mi aspettavo riuscisse a calarsi così bene nella squadra e nella Juve… - mbx1900 : @MauroPelizzoni2 @wiseman31663184 Se hai febbre a casa se quando passa esci. Sempre fatto nn sono un fesso che risc… - massiacerbo : @AFGiudice @Frances54325203 @CorSport Che gran classe nel rispondere…È da ieri che di fronte a chi le ha fatto nota… -