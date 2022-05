Giro d’Italia 2022: chi parteciperà? Carapaz e Yates i favoriti, Van der Poel e Valverde a caccia di tappe (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mancano ormai solo tre giorni alla grande partenza dell’edizione numero 105 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa prenderà il via da Budapest, Ungheria, sabato 6 maggio e resterà in territorio magiaro per tre tappe, prima di sbarcare in Sicilia. 21 tappe con tantissima montagna e pochissimi chilometri a cronometro decideranno il prossimo vincitore del Trofeo Senza Fine. Nonostante il Tour de France continui ad attirare i migliori corridori al mondo, “rubando” qualche nome importante alla startlist del Giro, non mancheranno le stelle in questa edizione. La lista dei candidati alla vittoria finale è piuttosto ricca, come accade spesso quando manca un favorito assoluto. Bookmakers ed addetti ai lavori vedono come principale candidato alla vittoria Richard Carapaz. L’ecuadoriano, già vincitore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mancano ormai solo tre giorni alla grande partenza dell’edizione numero 105 del. La Corsa Rosa prenderà il via da Budapest, Ungheria, sabato 6 maggio e resterà in territorio magiaro per tre, prima di sbarcare in Sicilia. 21con tantissima montagna e pochissimi chilometri a cronometro decideranno il prossimo vincitore del Trofeo Senza Fine. Nonostante il Tour de France continui ad attirare i migliori corridori al mondo, “rubando” qualche nome importante alla startlist del, non mancheranno le stelle in questa edizione. La lista dei candidati alla vittoria finale è piuttosto ricca, come accade spesso quando manca un favorito assoluto. Bookmakers ed addetti ai lavori vedono come principale candidato alla vittoria Richard. L’ecuadoriano, già vincitore ...

giroditalia : Ready to follow the fastest riders of the Giro d'Italia 2022? Watch out, ?? it's racing time! ?? Pronti a seguire i… - Eurosport_IT : Sarà un Giro d'Italia ?????????? ma noi non vediamo l'ora che inizi! ??????????? -3 giorni al Giro 2022, da seguire tutti i… - viagginbici : RT @cyclinside: Le tappe del Giro d'Italia 2022 sono su #Komoot - - senifutur : RT @TBEphraim: Giro d’Italia (2. UCI) -Riders per continent! 1. North America - 4 2. Latin America - 13 3. Africa - 3 and Only ERITREAN,… - Goitom20378959 : RT @TBEphraim: Giro d’Italia (2. UCI) -Riders per continent! 1. North America - 4 2. Latin America - 13 3. Africa - 3 and Only ERITREAN,… -