FISCT | Frisone SC Ligures vince il Torneo Elite di Subbuteo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo la conclusione dei Campionati Italiani a squadre, nel fine settimana del 30 aprile – 1 maggio 2022 si sono disputati diversi tornei del circuito della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (). A Reggio Emilia, presso l’affascinante location diland, si è svolto il prestigioso “” diTradizionale, mentre a Roma, presso il Centro Sportivo in Miniatura, e a Rende (Cosenza), presso il Centro Ricreativo dell’Università della Calabria, sono stati assegnati i nuovi titoli regionali individuali del Lazio () e della Calabria (Calcio da Tavolo). I vincitori accedono di diritto ai Campionati Italiani Individuali previsti a Reggio Emilia il 25 ed il 26 giugno 2022.il...

... si è svolto a Livorno il Campionato Toscanodi Subbuteo Tradizionale. Ai nastri di partenza ... Enrico. Terza posizione per il giovane Ricky Berioli, mentre nella categoria Cadetti vince ...... in provincia di Treviso, si è disputato il Challenger 150di Calcio da Tavolo. I 32 ... CAMPIONATO REGIONALE LIGURIA " SUBBUTEO TRADIZIONALE - GENOVA Enrico(SC Ligures) è il nuovo ...