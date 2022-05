Fabian Ruiz quasi sicuramente lascerà Napoli | chi prenderà il suo posto?

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Resta ancora in forte dubbio la permanenza adi. Il futuro del centrocampista è sempre più in bilico: potrebbe trattarsi di una delle pedine principali per mandare a fuoco la prossima sessione di calciomercato estivo. Ricordiamo che il suo contratto è ormai prossimo alla scadenza, fissata per il 30 giugno 2023. Qualora l’ex Betis decidesse di salutare la piazza partenopea, il club del presidente De Laurentiis sarebbe ben disad offrire un contratto ad Antonin Barak, il forte centrocampista dell’Hellas Verona e della Nazionale ceca. Il calciatore è stato uno dei protagonisti di una stagione giocata ad elevati livelli con la maglia del club veneto. A quanto pare, dunque, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe individuato proprio Barak come erede di...

