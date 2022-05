E Ink Gallery 3 | il pannello a inchiostro digitale a colori prende forma nel mercato consumer e disegna il futuro

(Di mercoledì 4 maggio 2022) E Ink ha presentato nelle scorse ore un nuovoelettronico adecisamente interessante. Come riferito da Dday.it, si tratta di unsenza filtro colore, denominato3, in grado di sfruttare particelle dicolorate. E Ink3, 30/4/2022 – Computermagazine.itNon si tratta di una tecnologia completamente inedita, ma E Ink vorrebbe diffonderla nel, portandola quindi su prodotti destinati a tutti i clienti come eBook reader e eNote. E Ink ha al momento due soluzioni quando si parla di pannelli aelettronico, a cominciare da quella più economica della gamma Kaleido (Print Color ePaper), che utilizza il filtro colore sovrapposto ...

Advertising

Durante la Display Week di metà maggio, in California, Emostrerà anche delle versioni pieghevoli e arrotolabili di3.Johnson Lee , CEO di Eha affermato che "l'azienda è molto entusiasta di annunciare questa significativa svolta con E3. Abbiamo investito oltre 100 milioni di dollari in risorse e ...Il nuovo pannello E Ink Gallery 3 offre tre modalità colore, inclusa una modalità “fast” che offre il refresh del pannello a 500 millisecondi. Non è al momento dato sapere quali aziende sfrutteranno i ...Il pannello Gallery 3 di E Ink che non usa un filtro colore ma particelle d’inchiostro elettronico colorate ha finalmente un refresh rate adeguato alle velocità dei dispositivi consumer. Ci saranno ...