De Giovanni bordata a De Laurentiis | “Pensa solo al bilancio” | poi il giallo di Napoli-Sassuolo

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilperde lo scudetto, un crollo che nessuno si attendeva contro Fiorentina, Roma ed Empoli. Secondo Maurizio Deanche senza scudetto la stagione va “considerata splendida” ma in “realtà è stata un’occasione enorme, quasi irripetibile“. È un po’ il sentimento comune dei tifosi, che non chiedevano di vincere per forza ma almeno di provarci fino alla fine, senza crollare allo stadio Maradona. Ilgiovedì sera festeggia la Champions League, obiettivo primario della società partenopea. Un concetto sui torna anche Maurizio De: “Abbiamo Deche è stato chiarissimo. Bisognava entrare in Champions,questo importava. E non sappiamo all’interno delchi credeva o meno allo scudetto parlo delle componenti societarie, tecniche, ...