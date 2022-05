David di Donatello, da Sorrentino a Orlando e Scarpetta: il trionfo di Napoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con “E’ stata la mano di Dio”, Paolo Sorrentino porta a casa ben 5 statuette, ma non è l’unico a trionfare nella notte dei David di Donatello all’ombra del Vesuvio. È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino ha sbancato alla 67/ma edizione dei David di Donatello, portandosi a casa il premio per miglior Leggi su 2anews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con “E’ stata la mano di Dio”, Paoloporta a casa ben 5 statuette, ma non è l’unico a trionfare nella notte deidiall’ombra del Vesuvio. È STATA LA MANO DI DIO di Paoloha sbancato alla 67/ma edizione deidi, portandosi a casa il premio per miglior

Advertising

PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - WeCinema : “Mi sono chiesto la ragione del successo del film e non l’ho ancora trovata. Forse, il segreto sta nel modo in cui… - WeCinema : “Dedico questo premio a mia moglie, la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Inoltre, ringrazio To… - RomaSette : ?? David di Donatello: “È stata la mano di Dio” di Sorrentino il miglior film e regia. Dominatore della serata… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Napoli protagonista ai #David67 di Donatello, il sindaco Manfredi: “La città è una ‘fabbrica di sogni'” -