Con l’evoluzione di Omicron a rischio l’immunità di gregge e l’utilità dei vaccini. Lo studio (Di mercoledì 4 maggio 2022) «La continua evoluzione di Omicron», in sottovarianti che il virus Sars-CoV-2 genera «per eludere specificatamente gli anticorpi indotti dall’infezione da BA.1» detta Omicron 1, prima versione del mutante ormai dominante nel mondo sotto forma di Omicron 2 (BA.2), «pone grandi sfide all’immunità di gregge» contro Covid-19. «E suggerisce che richiami fatti con vaccini mirati su BA.1 potrebbero non essere l’ideale per ottenere una protezione a largo spettro». A mettere in discussione l’utilità dei prodotti-scudo aggiornati per contrastare Omicron 1, in sperimentazione presso diverse aziende farmaceutiche, è uno studio cinese diffuso sulla piattaforma pre-print “bioRxiv”. I risultati dello studio Il lavoro – commenta su ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) «La continua evoluzione di», in sottovarianti che il virus Sars-CoV-2 genera «per eludere specificatamente gli anticorpi indotti dall’infezione da BA.1» detta1, prima versione del mutante ormai dominante nel mondo sotto forma di2 (BA.2), «pone grandi sfide aldi» contro Covid-19. «E suggerisce che richiami fatti conmirati su BA.1 potrebbero non essere l’ideale per ottenere una protezione a largo spettro». A mettere in discussionedei prodotti-scudo aggiornati per contrastare1, in sperimentazione presso diverse aziende farmaceutiche, è unocinese diffuso sulla piattaforma pre-print “bioRxiv”. I risultati delloIl lavoro – commenta su ...

Advertising

SecolodItalia1 : Con l’evoluzione di Omicron a rischio l’immunità di gregge e l’utilità dei vaccini. Lo studio… - BmwVins : @TuaSorella_85 in origine era solo per le facce da culo, poi con l'evoluzione umana è successo un gran casino... anche le donne!! - IndireSocial : RT @ErasmusPlusInd: Il nuovo network rappresenta un’evoluzione dell’esperienza svolta dagli Ambasciatori di @eTwinning_Ita ed è composto d… - Doxaliber : @vitalbaa @CristinaAntonu Sarà come dice lei e non intendo insistere. Tuttavia per me l'Unione Europea così com'è è… - gnpaolo2016 : RT @Giulio_Firenze: Ottimizzare Nei prossimi giorni (fino al 9-10 maggio circa) l'Italia sarà interessata da frequente instabilità e da pr… -