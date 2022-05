Cairo ad Affaritaliani | Non ho intenzione di vendere La7 Rcs? I conti saranno positivi nonostante il caro-carta

Advertising

Affaritaliani : Cairo ad Affaritaliani: 'Non ho alcuna intenzione di vendere La7' - Affaritaliani : Rcs, il Cda approva cedola da 0,06€: Cairo confermato alla guida del gruppo -

Affaritaliani.it

.it lo approfondisce con Barbara Benedettelli , giornalista e saggista che da tempo si ... femminicidio e maschicidio in Italia (Editore). C'è poi l'indagine della GESEF (genitori ...... quali: repubblica.it, corriere.it/Dove, economy, in viaggio (testata cartacea diEditore), ... Confidenze (pagina viaggi), Tutto (rubrica: Itinerari di Viaggio), settimanale Grazia,Ora però non ne parliamo più, magari non parlandone qualcosa accade". Il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della commemorazione del Grande Torino, si esprime così in merito ad Andrea ...L'assemblea ha nominato il cda per il prossimo triennio, con 12 membri: Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Stefania Petruccioli, Alessandra Dal Monte, Federica Calmi ...