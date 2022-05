Bari | accusa | aggressione razzista di un 24enne che ha perso l’uso di un occhio | arrestato 19enne Polizia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Unè agli arresti domiciliari con l’del pestaggio nel parco Rossani diil 5 aprile. Un uomo di 24 anni, italiano di origine senegalese, è stato aggredito con tale violenza da averedi un. Prima gli insulti a livello di sporco negro te ne devi andare, poi calci e pugni anche quando l’aggredito era in terra. L’indagine della, con l’ausilio di impianti di videosorveglianza, ha portato all’arresto delche deve rispondere dell’aggravante di odio razziale. L'articolodi unche hadi un...

Advertising

LaGazzettaWeb : Turismo, l'accusa di Zullo: «Spot Puglia costato più del preventivato» - News - ledicoladelsud : Il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di giudizio immediato per l'ex dirigent… - magabbond : @IlarioDiGiovamb Titoli di RadioRadio Lo Sport del 26 aprile: lei parla di De Laurentiis jr., presidente del Bari,… - bari_times : Orrore a Donetsk, ucraini vogliono arrendersi: cosa hanno fatto i russi -

... politiche e burocratiche, non si sono mai arresi, convinti chedovesse liberarsi per sempre ...quando il sostituto procuratore Giovanni Benelli ha chiesto la chiusura della inchiesta con l'...Il 19enne si trova ora agli arresti domiciliari con l'di lesioni personali pluriaggravate. Secondo la gip del Tribunale diAnna Perrelli che ha firmato l'ordinanza di arresto, accogliendo ...Un 19enne è agli arresti domiciliari con l’accusa del pestaggio nel parco Rossani di Bari. Un uomo di 24 anni, per motivi da dettagliare, è stato aggredito con tale violenza da avere perso l’uso di un ...... all'interno del nuovo parco Rossani di Bari con calci e pugni all'altezza del volto, facendogli perdere la funzionalità di un occhio. Un 19enne barese è finito agli arresti domiciliari con ...