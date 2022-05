Alfonsi-Zevi | rinascita Parco Cellulosa con passaggio gestione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – Sabrina, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti e Tobia, Assessore al patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale, hanno illustrato ilamministrativo e gestionale del Monumento Naturaledelladal Dipartimento Patrimonio a quello Ambiente e i progetti di riqualificazione e di valorizzazione che riguarderanno l’area verde e alcuni edifici che insistono nel. All’evento hanno partecipato Sabrina Giuseppetti, Presidente del Municipio XIII e rappresentanti di Comitati e Associazioni attivi sul territorio. L’area, che si estende per circa 90 ettari, la cui proprietà era in origine dell’Ente nazionale per la, dopo travagliate vicende di, è stata ricompresa all’interno ...