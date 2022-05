Ad un passo dal finale di This is Us 6 | un’altra morte scuote la famiglia Pearson

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Nei giorni scorsi l’ultima stagione ha preso il via su Sky ma, intanto, negli Usa, ildiis Us 6 si avvicina a grandi passi e proprio in queste ore i fan hanno dovuto fare i conti con unache ha sconvolto tutti. Nell’episodio dal titolo Miguel abbiamo ripercorso la storia del giovane partito da Porto Rico insieme alla suaalla ricerca di fortuna fino a quando non l’ha trovata ma solo cambiando cognome e ripudiando così le sue origini. Mai dolore fu più grande per il padre che non ha mai detto bravo a suo figlio per quello che è riuscito a costruire nella sua vita almeno fino a che il telefono non squilla e la madre gli annuncia la suaricordandogli che suo padre era ugualmente orgoglioso di lui. ATTENZIONE SPOILER! Lo stesso episodio di ...