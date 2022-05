Uomini e Donne, criticatissimo ex gieffino diventa tronista: è assurdo (Di martedì 3 maggio 2022) Uno dei protagonisti del nuovissimo format di Uomini e Donne a cui gli autori di canale Cinque stanno pensando potrebbe essere un ex gieffino ed un ex naufrago. Ecco di chi si tratta. A quanto pare Maria De Filippi ha pensato proprio a lui e il celebre attore sarebbe felicissimo di far parte del parterre del prossimo dating show firmato Mediaset. Uomini-e-Donne-Altranotizia-(Fonte: Google)A Uomini e Donne vedremo ben presto uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 4 che ha appena partecipato anche dell’Isola dei Famosi! Uomini e Donne, sul trono ci sarà il concorrente del Gf Vip 4 A quanto pare c’è aria di novità a Canale Cinque e il palinsesto Mediaset presto potrebbe prevedere un dating show tutto nuovo. Il ... Leggi su altranotizia (Di martedì 3 maggio 2022) Uno dei protagonisti del nuovissimo format dia cui gli autori di canale Cinque stanno pensando potrebbe essere un exed un ex naufrago. Ecco di chi si tratta. A quanto pare Maria De Filippi ha pensato proprio a lui e il celebre attore sarebbe felicissimo di far parte del parterre del prossimo dating show firmato Mediaset.-e--Altranotizia-(Fonte: Google)Avedremo ben presto uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 4 che ha appena partecipato anche dell’Isola dei Famosi!, sul trono ci sarà il concorrente del Gf Vip 4 A quanto pare c’è aria di novità a Canale Cinque e il palinsesto Mediaset presto potrebbe prevedere un dating show tutto nuovo. Il ...

